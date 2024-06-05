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У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів

Події 15:09   05.06.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів

Близько 15-ї години у Харкові було чутно вибух. 

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях, а незадовго до цього попередив про загрозу ударів КАБами.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години у Харкові було чутно вибух. ".