Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под бомбежку попали Волчанск, Нескучное и Белый Колодец. Штурмов врага пока нет.

На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты возле Стельмаховки, продолжаются бои возле Мясожаровки.