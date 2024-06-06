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Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 22:05   06.06.2024
Оксана Якушко
Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под бомбежку попали Волчанск, Нескучное и Белый Колодец. Штурмов врага пока нет.

На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты возле Стельмаховки, продолжаются бои возле Мясожаровки.

Читайте также: На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 22:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области, сообщил Генштаб ВСУ.".