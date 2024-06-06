Бои на Купянском и 20 КАБов на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под бомбежку попали Волчанск, Нескучное и Белый Колодец. Штурмов врага пока нет.
На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты возле Стельмаховки, продолжаются бои возле Мясожаровки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, ракета, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 22:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории рф, в том числе из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области, сообщил Генштаб ВСУ.".