На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 6 июня сообщил о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта.

«На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили: 179 человек (из них 42 – безвозвратные) и 31 единица вооружения и военной техники. Уничтожены боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Поврежден один танк, две артсистемы и пять автомобилей», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении враг активен. Там россияне атакуют в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.

«По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль», — дополнили в ГШ.