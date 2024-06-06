Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб

Происшествия 11:29   06.06.2024
Оксана Горун
На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 6 июня сообщил о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта.

«На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили: 179 человек (из них 42 – безвозвратные) и 31 единица вооружения и военной техники. Уничтожены боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Поврежден один танк, две артсистемы и пять автомобилей», — перечислили в Генштабе.

На Купянском направлении враг активен. Там россияне атакуют в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.

«По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль», — дополнили в ГШ.

Читайте также: ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
05.06.2024, 12:59
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
Главные новости Харькова 6 июня: рекордный пожар, Жадан пошел в армию
Главные новости Харькова 6 июня: рекордный пожар, Жадан пошел в армию
06.06.2024, 11:20
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
05.06.2024, 20:23
На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб
На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб
06.06.2024, 11:29

Новости по теме:

09:32
Разведчик рассказал о гражданских у линии боестолкновения на Харьковщине
08:14
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
07:30
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
11:37
«Нужна однозначная команда – стрелять!» — Касьянов о власти и тотальной войне
11:12
Успех РФ в войне развяжет руки Китаю — Кулеба

Вы читали новость: «На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 6 июня сообщил о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта".