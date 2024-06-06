На Харьковском направлении сегодня враг не штурмовал — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 6 июня сообщил о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта.
«На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили: 179 человек (из них 42 – безвозвратные) и 31 единица вооружения и военной техники. Уничтожены боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Поврежден один танк, две артсистемы и пять автомобилей», — перечислили в Генштабе.
На Купянском направлении враг активен. Там россияне атакуют в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.
«По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль», — дополнили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское напавление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 10:30 6 июня сообщил о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта".