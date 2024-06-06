На Харківському напрямку сьогодні ворог не штурмував – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:30 6 червня повідомив про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках фронту.

“На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів”, – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог активний. Там росіяни атакують у районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.

“За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль”, – доповнили в ГШ.