Бої на Куп’янському та 20 КАБів на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території Росії, у тому числі з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під бомбардування попали Вовчанськ, Нескучне та Білий Колодязь. Штурмів наразі немає.

На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети біля Стельмахівки, тривають бої біля М’ясожарівки.