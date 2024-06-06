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Бої на Куп’янському та 20 КАБів на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 22:05   06.06.2024
Оксана Якушко
Бої на Куп’янському та 20 КАБів на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території Росії, у тому числі з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під бомбардування попали Вовчанськ, Нескучне та Білий Колодязь. Штурмів наразі немає.

На Куп’янському напрямку ворог застосував некеровані авіаційні ракети біля Стельмахівки, тривають бої біля М’ясожарівки.

Читайте також: На Харківському напрямку сьогодні ворог не штурмував – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 22:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території Росії, у тому числі з районів Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".