Графики отключений света в Харькове и области продлили – облэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Сегодня, 6 июня, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений с продленным сроком, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики объяснили, что ситуация в энергосистеме Украины – сложная.
«Энергетики пытаются ограничивать электроснабжение сбалансировано, но пока невозможно спрогнозировать объемы и сроки отключений заранее», – добавили в облэнерго.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 13:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 июня, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений с продленным сроком, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".