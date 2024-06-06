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Графики отключений света в Харькове и области продлили – облэнерго

Общество 13:06   06.06.2024
Виктория Яковенко
Графики отключений света в Харькове и области продлили – облэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 6 июня, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений с продленным сроком, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики объяснили, что ситуация в энергосистеме Украины – сложная.

«Энергетики пытаются ограничивать электроснабжение сбалансировано, но пока невозможно спрогнозировать объемы и сроки отключений заранее», – добавили в облэнерго.

Читайте также: Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 13:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 июня, в Харьковской области применяются графики почасовых отключений с продленным сроком, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".