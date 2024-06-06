Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
Сьогодні, 6 червня, на Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Енергетики пояснили, що ситуація в енергосистемі України – складна.
«Енергетики намагаються обмежувати електропостачання збалансовано, але наразі неможливо спрогнозувати обсяги та терміни відключень заздалегідь», – додали в обленерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 13:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 червня, на Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном, повідомили в АТ «Харківобленерго».".