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Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго

Суспільство 13:06   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

Сьогодні, 6 червня, на Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики пояснили, що ситуація в енергосистемі України – складна.

«Енергетики намагаються обмежувати електропостачання збалансовано, але наразі неможливо спрогнозувати обсяги та терміни відключень заздалегідь», – додали в обленерго.

Читайте також: Укренерго повідомило про погодинні та аварійні відключення на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 13:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 червня, на Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном, повідомили в АТ «Харківобленерго».".