Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго

Сьогодні, 6 червня, на Харківщині застосовуються графіки погодинних відключень з подовженим терміном, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Енергетики пояснили, що ситуація в енергосистемі України – складна.

«Енергетики намагаються обмежувати електропостачання збалансовано, але наразі неможливо спрогнозувати обсяги та терміни відключень заздалегідь», – додали в обленерго.

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