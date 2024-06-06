Укренерго повідомило про погодинні та аварійні відключення на Харківщині

У НЕК “Укренерго” поінформували: наразі діють графіки погодинних відключень, аварійні скасували 5 червня о 23:40.

“Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів”, – поінформувала пресслужба Укренерго.

Вчора, 5 червня, з 20:40 через перевищення лімітів споживання запроваджували аварійні відключення у низці областей, у тому числі – Харківській.

“О 21:35 аварійні відключення були скасовані в Одеській та Івано-Франківській, о 23:40 – у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Для дотримання лімітів обленерго задіяли графіки погодинних відключення”, – зазначили енергетики.

За їхніми даними, на Харківщині є нові знеструмлення через обстріли.