Укренерго повідомило про погодинні та аварійні відключення на Харківщині
У НЕК “Укренерго” поінформували: наразі діють графіки погодинних відключень, аварійні скасували 5 червня о 23:40.
“Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів”, – поінформувала пресслужба Укренерго.
Вчора, 5 червня, з 20:40 через перевищення лімітів споживання запроваджували аварійні відключення у низці областей, у тому числі – Харківській.
“О 21:35 аварійні відключення були скасовані в Одеській та Івано-Франківській, о 23:40 – у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Для дотримання лімітів обленерго задіяли графіки погодинних відключення”, – зазначили енергетики.
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За їхніми даними, на Харківщині є нові знеструмлення через обстріли.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, графики, електрика, НЭК "Укрэнерго", світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 10:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” поінформували: наразі діють графіки погодинних відключень, аварійні скасували 5 червня о 23:40".