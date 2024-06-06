Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали: сейчас действуют графики почасовых отключений, аварийные отменили 5 июня в 23:40.

«Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», — проинформировала пресс-служба Укрэнерго.

Вчера, 5 июня, с 20:40 из-за превышения лимитов потребления вводили аварийные отключения в ряде областей, в том числе — Харьковской.

«В 21:35 аварийные отключения были отменены в Одесской и Ивано-Франковской, в 23:40 – в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Запорожской, Кировоградской областях. Для соблюдения лимитов облэнерго задействовали графики почасовых отключений», — отметили энергетики.

По их данным, на Харьковщине есть новые обесточивания из-за обстрелов.