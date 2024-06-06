Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине

Общество 10:22   06.06.2024
Оксана Горун
Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» проинформировали: сейчас действуют графики почасовых отключений, аварийные отменили 5 июня в 23:40.

«Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», — проинформировала пресс-служба Укрэнерго.

Вчера, 5 июня, с 20:40 из-за превышения лимитов потребления вводили аварийные отключения в ряде областей, в том числе — Харьковской.

«В 21:35 аварийные отключения были отменены в Одесской и Ивано-Франковской, в 23:40 – в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Запорожской, Кировоградской областях. Для соблюдения лимитов облэнерго задействовали графики почасовых отключений», — отметили энергетики.

Читайте также: «Готовиться к жизни в холоде и тьме» — в Минэнерго обвинили FT в ИПСО

По их данным, на Харьковщине есть новые обесточивания из-за обстрелов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ
05.06.2024, 12:59
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
Главные новости Харькова 6 июня: удары по территории РФ, Жадан в армии
Главные новости Харькова 6 июня: удары по территории РФ, Жадан в армии
06.06.2024, 09:38
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
Улучшение чувствуется — Герой Украины об ударах по территории РФ с Харьковщины
06.06.2024, 08:14
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
05.06.2024, 20:23
Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине
Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине
06.06.2024, 10:22

Новости по теме:

12:12
Аварийные отключения света вчера были на Харьковщине и вечером – Укрэнерго
10:42
Кто подготовился к блэкауту в Харькове: информация мэрии
18:42
Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня
15:16
В Харькове и области – аварийные отключения света
11:12
Харьковчан призывают зарядить гаджеты и быть готовыми к аварийным отключениям

Вы читали новость: «Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» проинформировали: сейчас действуют графики почасовых отключений, аварийные отменили 5 июня в 23:40".