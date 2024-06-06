Укрэнерго сообщило о почасовых и аварийных отключениях на Харьковщине
В НЭК «Укрэнерго» проинформировали: сейчас действуют графики почасовых отключений, аварийные отменили 5 июня в 23:40.
«Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», — проинформировала пресс-служба Укрэнерго.
Вчера, 5 июня, с 20:40 из-за превышения лимитов потребления вводили аварийные отключения в ряде областей, в том числе — Харьковской.
«В 21:35 аварийные отключения были отменены в Одесской и Ивано-Франковской, в 23:40 – в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Запорожской, Кировоградской областях. Для соблюдения лимитов облэнерго задействовали графики почасовых отключений», — отметили энергетики.
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По их данным, на Харьковщине есть новые обесточивания из-за обстрелов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, графики, електрика, НЭК "Укрэнерго", отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» проинформировали: сейчас действуют графики почасовых отключений, аварийные отменили 5 июня в 23:40".