Не попал в «русский мир»: в Волчанске задержали местного, работавшего на РФ
В Волчанске, который армия РФ стирает с лица земли КАБами и обстрелами, СБУ задержала местного жителя, подозреваемого в работе на врага.
«Разоблачен еще один приспешник врага, который передавал представителю РФ данные о местах дислокации украинских защитников», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Там отметили, что деятельность вероятного шпиона разоблачили сотрудники СБУ.
«Приспешник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, с воздуха прикрывающих сухопутные подразделения Сил обороны. Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, держащие под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные требовались рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении», — сообщили в СБУ.
По данным прокуратуры, задержанный — житель Волчанска со «стойкими антиукраинскими взглядами». Он добровольно стал работать на российские спецслужбы. Информацию собирал путем личных наблюдений, а также расспрашивая знакомых местных жителей.
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«Затем он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе. СБУ поэтапно документировала преступные действия фигуранта, провела комплексные меры по обеспечению украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме», — сообщили в СБУ.
Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с россиянами. Сейчас житель Волчанска, не дождавшись полноценного второго пришествия туда «русского мира», отправился в СИЗО (без права выйти под залог). Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о ВСУ. Мужчине грозит до восьми лет провести за решеткой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, новости Харькова, предатель, прокуратура, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске, который армия РФ стирает с лица земли КАБами и обстрелами, СБУ задержала местного жителя, подозреваемого в работе на врага".