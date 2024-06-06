Не попал в «русский мир»: в Волчанске задержали местного, работавшего на РФ

В Волчанске, который армия РФ стирает с лица земли КАБами и обстрелами, СБУ задержала местного жителя, подозреваемого в работе на врага.

«Разоблачен еще один приспешник врага, который передавал представителю РФ данные о местах дислокации украинских защитников», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Там отметили, что деятельность вероятного шпиона разоблачили сотрудники СБУ.

«Приспешник агрессора отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, с воздуха прикрывающих сухопутные подразделения Сил обороны. Также врага интересовали боевые позиции украинской аэроразведки и тяжелой артиллерии, держащие под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Разведданные требовались рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения на Харьковском направлении», — сообщили в СБУ.

По данным прокуратуры, задержанный — житель Волчанска со «стойкими антиукраинскими взглядами». Он добровольно стал работать на российские спецслужбы. Информацию собирал путем личных наблюдений, а также расспрашивая знакомых местных жителей.

«Затем он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе. СБУ поэтапно документировала преступные действия фигуранта, провела комплексные меры по обеспечению украинских войск, а на завершающем этапе задержала его в собственном доме», — сообщили в СБУ.

Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с россиянами. Сейчас житель Волчанска, не дождавшись полноценного второго пришествия туда «русского мира», отправился в СИЗО (без права выйти под залог). Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о ВСУ. Мужчине грозит до восьми лет провести за решеткой.