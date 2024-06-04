Житель Харьковщины «сливал» россиянам маршруты движения танков ВСУ

45-летний житель села Черкасская Лозовая Харьковской области после полномасштабного вторжения рф переехал жить в Полтаву и устроился штамповщиком на местном предприятии, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В августе 2023 года в пророссийской группе в «Телеграмм» он начал передавать российским кураторам информацию о перемещении военной техники по территории Украины.

Мужчина наблюдал за перемещением военной техники ВСУ и, в частности, зафиксировал маршрут движения в Полтаве иностранных танков, которые передали международные партнеры в помощь Украине.

Собранные данные обвиняемый отправлял в пророссийский чат. Там же мужчина хвалил действия оккупантов: «Крым уже освободили, спасибо». Также поклонник «русского мира» утверждал, что «харьковчане спокойно ждут освобождения», и уверял, что украинские защитники наносят ракетные удары по мирному населению.

Фигурант писал сообщения под никнеймом, скрывал номер, периодически удалял переписку и выходил из группы.

Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением судебной лингвистической экспертизы.

Правоохранители разоблачили мужчину по месту его жительства в Полтаве. Суд он ждет под стражей.

Мужчину будут судить в Киевском районном суде Полтавы. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.