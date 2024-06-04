Житель Харьковщины «сливал» россиянам маршруты движения танков ВСУ
45-летний житель села Черкасская Лозовая Харьковской области после полномасштабного вторжения рф переехал жить в Полтаву и устроился штамповщиком на местном предприятии, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В августе 2023 года в пророссийской группе в «Телеграмм» он начал передавать российским кураторам информацию о перемещении военной техники по территории Украины.
Мужчина наблюдал за перемещением военной техники ВСУ и, в частности, зафиксировал маршрут движения в Полтаве иностранных танков, которые передали международные партнеры в помощь Украине.
Собранные данные обвиняемый отправлял в пророссийский чат. Там же мужчина хвалил действия оккупантов: «Крым уже освободили, спасибо». Также поклонник «русского мира» утверждал, что «харьковчане спокойно ждут освобождения», и уверял, что украинские защитники наносят ракетные удары по мирному населению.
Фигурант писал сообщения под никнеймом, скрывал номер, периодически удалял переписку и выходил из группы.
Противоправный характер высказываний мужчины подтвержден заключением судебной лингвистической экспертизы.
Правоохранители разоблачили мужчину по месту его жительства в Полтаве. Суд он ждет под стражей.
Мужчину будут судить в Киевском районном суде Полтавы. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: военная техника, наводчик, Полтава, предатель, танк, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний житель села Черкасская Лозовая Харьковской области после полномасштабного вторжения рф переехал жить в Полтаву и устроился штамповщиком на местном предприятии, сообщила Харьковская областная прокуратура.".