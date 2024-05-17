30-летний местный житель сливал врагу позиции ПВО, прикрывающей Харьков — СБУ
В СБУ заявили, что задержали очередного предателя. В работе на врага подозревают жителя одного из поселков Харьковского района.
«Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харьковской области. Он готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны, защищающих регион от нового наступления рф. По имеющимся данным, главными целями врага были пункты базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ПВО», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Подозревают в предательстве 30-летнего жителя одного из поселков Харьковского района. По данным следствия, его в конце 2023 года завербовали вражеские спецслужбы. Кроме передачи данных о местоположении ПВО, мужчина получил задачу мобилизоваться в ВСУ.
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«Но военные контрразведчики предотвратили проникновение вражеского агента в подразделение Вооруженных Сил Украины на стадии оформления», — отметил Абдула.
Дополнительные мероприятия для того, чтобы обезопасить позиции ВСУ, провели. А предполагаемого вражеского агента задержали в собственном доме. Ему сообщили о подозрении в госизмене, за что грозит пожизненное заключение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, новости Харькова, пво, предатель, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что задержали очередного предателя. В работе на врага подозревают жителя одного из поселков Харьковского района".