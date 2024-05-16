18-летний харьковчанин помогал россиянам готовить наступление — СБУ
В СБУ заявили, что задержали в Харькове предателя, который помогал армии РФ готовить новое наступление на Харьковскую область.
«Служба безопасности провела спецоперацию в Харькове, в результате которой задержали еще одного агента фсб. Злоумышленник собирал информацию о подразделениях ВСУ, которые привлечены к обороне города. Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковщину», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его данным, подозреваемый — 18-летний харьковчанин. Его завербовал дистанционно кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области.
«В зону внимания» российской спецслужбы молодой человек попал как активный пользователь российских telegram-каналов, который искал «быстрый» заработок», — отметил Абдула.
Эпизод переписки, в которой с харьковчанином договаривались о «работе» и инструктировали, спикер УСБУ опубликовал.
«Для выполнения враждебной задачи фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников. При обнаружении «нужных» локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на картах Google для подготовки «отчета» фсб. Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и задержала его «с поличным», когда он фотографировал военный объект. Тем самым спецслужба предотвратила передачу разведданных врагу», — подчеркнул Абдула.
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Предполагаемого предателя задержали, ему сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас парень в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, госизмена, задержали, наступ, наступление, предатель, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что задержали в Харькове предателя, который помогал армии РФ готовить новое наступление на Харьковскую область".