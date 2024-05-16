18-річний харків’янин допомагав росіянам готувати наступ – СБУ

У СБУ заявили, що затримали в Харкові зрадника, який допомагав армії РФ готувати новий наступ на Харківську область.

“Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента фсб. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цієї інформації для планування нового наступу на Харківщину”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його даними, підозрюваний – 18-річний харків’янин. Його завербував дистанційно кадровий співробітник управління ФСБ у Бєлгородській області.

“До уваги” російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав «швидкий» заробіток”, – зазначив Абдула.

Епізод листування, в якому з харків’янином домовлялися про “роботу” та інструктували, речник УСБУ опублікував.



“Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення “потрібних” локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки “звіту” до фсб. Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його “на гарячому”, коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу”, – підкреслив Абдула.

Ймовірного зрадника затримали, йому повідомили про підозру у держзраді. Наразі хлопець у СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення.