18-річний харків’янин допомагав росіянам готувати наступ – СБУ
У СБУ заявили, що затримали в Харкові зрадника, який допомагав армії РФ готувати новий наступ на Харківську область.
“Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента фсб. Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цієї інформації для планування нового наступу на Харківщину”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його даними, підозрюваний – 18-річний харків’янин. Його завербував дистанційно кадровий співробітник управління ФСБ у Бєлгородській області.
“До уваги” російської спецслужби молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, який шукав «швидкий» заробіток”, – зазначив Абдула.
Епізод листування, в якому з харків’янином домовлялися про “роботу” та інструктували, речник УСБУ опублікував.
“Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.
У разі виявлення “потрібних” локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки “звіту” до фсб. Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його “на гарячому”, коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу”, – підкреслив Абдула.
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Ймовірного зрадника затримали, йому повідомили про підозру у держзраді. Наразі хлопець у СІЗО, йому загрожує довічне ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ заявили, що затримали в Харкові зрадника, який допомагав армії РФ готувати новий наступ на Харківську область.".