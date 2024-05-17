Місцевий житель зливав ворогові позиції ППО, що прикриває Харків – СБУ

У СБУ заявили, що затримали чергового зрадника. У роботі на ворога підозрюють мешканця одного із селищ Харківського району.

“Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу рф. За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозрюють у зраді 30-річного мешканця одного із селищ Харківського району. За даними слідства, його наприкінці 2023 року завербували ворожі спецслужби. Крім передачі даних про місцеперебування ППО, чоловік отримав завдання мобілізуватися до ЗСУ.

“Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних Сил України на стадії оформлення”, – зазначив Абдула.

Додаткові заходи для того, щоб убезпечити позиції ЗСУ, провели. А ймовірного ворожого агента затримали у власному будинку. Йому повідомили про підозру в держзраді, за що загрожує довічне ув’язнення.