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Місцевий житель зливав ворогові позиції ППО, що прикриває Харків – СБУ

Суспільство 10:00   17.05.2024
Оксана Горун
Місцевий житель зливав ворогові позиції ППО, що прикриває Харків – СБУ

У СБУ заявили, що затримали чергового зрадника. У роботі на ворога підозрюють мешканця одного із селищ Харківського району.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу рф. За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозрюють у зраді 30-річного мешканця одного із селищ Харківського району. За даними слідства, його наприкінці 2023 року завербували ворожі спецслужби. Крім передачі даних про місцеперебування ППО, чоловік отримав завдання мобілізуватися до ЗСУ.

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“Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних Сил України на стадії оформлення”, – зазначив Абдула.

Додаткові заходи для того, щоб убезпечити позиції ЗСУ, провели. А ймовірного ворожого агента затримали у власному будинку. Йому повідомили про підозру в держзраді, за що загрожує довічне ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ заявили, що затримали чергового зрадника. У роботі на ворога підозрюють мешканця одного із селищ Харківського району".