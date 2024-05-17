Місцевий житель зливав ворогові позиції ППО, що прикриває Харків – СБУ
У СБУ заявили, що затримали чергового зрадника. У роботі на ворога підозрюють мешканця одного із селищ Харківського району.
“Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу рф. За наявними даними, головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Підозрюють у зраді 30-річного мешканця одного із селищ Харківського району. За даними слідства, його наприкінці 2023 року завербували ворожі спецслужби. Крім передачі даних про місцеперебування ППО, чоловік отримав завдання мобілізуватися до ЗСУ.
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“Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних Сил України на стадії оформлення”, – зазначив Абдула.
Додаткові заходи для того, щоб убезпечити позиції ЗСУ, провели. А ймовірного ворожого агента затримали у власному будинку. Йому повідомили про підозру в держзраді, за що загрожує довічне ув’язнення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, задержали, новини Харкова, пво, предатель, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ заявили, що затримали чергового зрадника. У роботі на ворога підозрюють мешканця одного із селищ Харківського району".