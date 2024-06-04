Мешканець Харківщини «зливав» росіянам маршрути руху танків ЗСУ

45-річний мешканець села Черкаська Лозова Харківської області після повномасштабного вторгнення рф переїхав жити до Полтави та влаштувався штампувальником на місцевому підприємстві, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У серпні 2023 року у проросійській групі в «Телеграм» він почав передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України.

Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та, зокрема, зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, що передали міжнародні партнери як допомогу Україні.

Зібрані дані обвинувачений надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Там же чоловік ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів: «Крым уже освободили, спасибо». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що «харьковчане спокойно ждут освобождения» і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Фігурант писав повідомлення під нікнеймом, приховав номер, періодично видаляв листування та виходив з групи.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної експертизи.

Правоохоронці викрили чоловіка за місцем його проживання у Полтаві. На суд від очікує, перебуваючи під вартою.

Чоловіка судитимуть у Київському районному суді Полтави. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.