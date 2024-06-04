Мешканець Харківщини «зливав» росіянам маршрути руху танків ЗСУ
45-річний мешканець села Черкаська Лозова Харківської області після повномасштабного вторгнення рф переїхав жити до Полтави та влаштувався штампувальником на місцевому підприємстві, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У серпні 2023 року у проросійській групі в «Телеграм» він почав передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України.
Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та, зокрема, зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, що передали міжнародні партнери як допомогу Україні.
Зібрані дані обвинувачений надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Там же чоловік ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів: «Крым уже освободили, спасибо». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що «харьковчане спокойно ждут освобождения» і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.
Фігурант писав повідомлення під нікнеймом, приховав номер, періодично видаляв листування та виходив з групи.
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної експертизи.
Правоохоронці викрили чоловіка за місцем його проживання у Полтаві. На суд від очікує, перебуваючи під вартою.
Чоловіка судитимуть у Київському районному суді Полтави. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: Місцевий житель зливав ворогові позиції ППО, що прикриває Харків – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: военная техника, наводчик, Полтава, предатель, танк, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область, черкасская лозовая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мешканець Харківщини «зливав» росіянам маршрути руху танків ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний мешканець села Черкаська Лозова Харківської області після повномасштабного вторгнення рф переїхав жити до Полтави та влаштувався штампувальником на місцевому підприємстві, повідомила Харківська обласна прокуратура.".