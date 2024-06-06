Не встиг до “русского мира”: у Вовчанську затримали місцевого фаната РФ

У Вовчанську, який армія РФ стирає з лиця землі КАБами та обстрілами, СБУ затримала місцевого жителя, котрого підозрюють у роботі на ворога.

“Викрито ще одного поплічника ворога, який передавав представнику рф дані про місця дислокації українських захисників”, – заявили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Там зазначили, що діяльність ймовірного шпигуна викрили співробітники СБУ.

“Поплічник агресора відстежував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку“, – повідомили в СБУ.

За даними прокуратури, затриманий – мешканець Вовчанська зі “стійкими антиукраїнськими поглядами”. Він добровільно почав працювати на російські спецслужби. Інформацію збирав шляхом особистих спостережень та розпитуючи знайомих місцевих жителів.

“Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі. СБУ поетапно документувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для убезпечення українських військ, а на завершальному етапі затримала його у власному помешканні“, – повідомили в СБУ.

Під час обшуку у фігуранта вилучили мобільний телефон, де збереглося листування з росіянами. Наразі мешканець Вовчанська, не дочекавшись повноцінного другого пришестя туди “русского мира”, вирушив до СІЗО (без права вийти під заставу). Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Чоловіку загрожує до восьми років провести за ґратами.