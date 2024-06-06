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В Волчанске взяли в плен целую группу российских штурмовиков (видео)

Общество 12:10   06.06.2024
Виктория Яковенко
В Волчанске взяли в плен целую группу российских штурмовиков (видео)

Во время контратаки бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского в городе Волчанск на Харьковщине взяли в плен группу российских штурмовиков.

«Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских застенков», — отметили защитники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время контратаки бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского в городе Волчанск на Харьковщине взяли в плен группу российских штурмовиков.".