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У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)

Суспільство 12:10   06.06.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)

Під час контратаки бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у місті Вовчанськ на Харківщині взяли у полон групу російських штурмовиків.

«Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень», – зазначили захисники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час контратаки бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у місті Вовчанськ на Харківщині взяли у полон групу російських штурмовиків.".