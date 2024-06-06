У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)

Під час контратаки бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у місті Вовчанськ на Харківщині взяли у полон групу російських штурмовиків.

«Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень», – зазначили захисники.