У Вовчанську взяли у полон цілу групу російських штурмовиків (відео)
Під час контратаки бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у місті Вовчанськ на Харківщині взяли у полон групу російських штурмовиків.
«Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень», – зазначили захисники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, обмен, плен, рф, штурмовики;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час контратаки бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського у місті Вовчанськ на Харківщині взяли у полон групу російських штурмовиків.".