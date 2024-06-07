Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня

Общество 21:38   07.06.2024
Елена Нагорная
Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня Фото: Василий Голосный

В субботу, 8 июня, в Харькове — переменная облачность, осадки не ожидаются. В области местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.

Читайте также: Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
ISW: Войска РФ возле Грайворона могут наступать и в сторону Харькова, и Сум
06.06.2024, 07:30
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
С-300/400, которые обстреливали Харьков — под огневым влиянием СОУ — Федоренко
07.06.2024, 11:49
На Харьковское направление ВС РФ перебрасывают морпехов и десант с Донбасса
На Харьковское направление ВС РФ перебрасывают морпехов и десант с Донбасса
06.06.2024, 12:16
Главные новости Харькова 7.06: под Харьковом бои — ВСУ выбивают врага
Главные новости Харькова 7.06: под Харьковом бои — ВСУ выбивают врага
07.06.2024, 21:22
«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага
«Ахиллес» о боях, эхо которых слышно в Харькове: Силы обороны выбивают врага
07.06.2024, 11:38
Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня
Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня
07.06.2024, 21:38

Новости по теме:

20:55
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня
20:19
До +32 градусов: погода в Харькове и области 2 июня
20:24
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области
19:55
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области
20:33
Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая

Вы читали новость: «Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 8 июня, в Харькове — переменная облачность, осадки не ожидаются. В области местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозой".