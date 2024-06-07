Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня
Фото: Василий Голосный
В субботу, 8 июня, в Харькове — переменная облачность, осадки не ожидаются. В области местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 25 — 30.
Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, осадки, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 21:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 8 июня, в Харькове — переменная облачность, осадки не ожидаются. В области местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозой".