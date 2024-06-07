Субота в Харкові буде сонячною та спекотною: прогноз погоди на 8 червня

У суботу, 8 червня, у Харкові – мінлива хмарність, опади не очікуються. В області подекуди можливі невеликі короткочасні дощі з грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, удень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 25 – 30.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.