Главные новости Харькова 9.06: погибший и раненые из-за обстрелов россиян
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко
Последствия обстрелов россиян по региону сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.
Обстрелы приграничных и прифронтовых районов со стороны рф продолжаются. Вражеские войска применяют против мирного населения Харьковщины авиацию, артиллерию, минометы, беспилотники, РСЗО.
▪️с. Русские Тишки. 8 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено здание амбулатории.
▪️с. Дубовка. 8 июня в 16:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома, автомобиль.
▪️с. Новая Казачья. 8 июня около 16:40 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома.
▪️с. Дубовка. 8 июня в результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.
▪️с. Петро-Ивановка. 8 июня в 09:00 в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
▪️г. Купянск. 8 июня в 09:50 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены жилые дома.
▪️с. Двуречная. 8 июня в результате вражеских обстрелов ранена 55-летняя женщина.
▪️с. Хотомля. 8 июня около 15.45 в результате вражеского авиационного обстрела двумя КАБами поврежден лицей, частные дома, магазин. Погиб 41-летний мужчина. Ранены 43 и 35-летние женщины.
▪️с. Лосевка. 8 июня около 16:00 военные РФ ударили КАБом. В результате обстрела повреждены частные дома, гараж, хозяйственные постройки.
Читайте также: Сегодня 9 июня: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, главные новости, загиблий, Нацполиция, новости, погибший, поранений, раненый, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 9.06: погибший и раненые из-за обстрелов россиян»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 09:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".