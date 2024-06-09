Головні новини Харкова 9.06: загиблий та поранені через обстріл росіян
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Загиблий та дві жінки поранені у Хотомлі на Харківщині через обстріл – Тимошко
Наслідки обстрілів росіян у регіоні повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.
Обстріли прикордонних та прифронтових районів з боку росії тривають. Ворожі війська застосовують проти мирного населення Харківщини авіацію, артилерію, міномети, безпілотники, РСЗВ.
▪️с. Руські Тишки. 8 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю амбулаторії.
▪️с. Дубівка. 8 червня о 16:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки, автомобіль.
▪️с. Нова Козача. 8 червня близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки.
▪️с. Дубівка. 8 червня внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння.
▪️с. Петро-Іванівка. 8 червня о 09:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.
▪️м. Куп’янськ. 8 червня о 09:50 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено житлові будинки.
▪️с. Дворічна. 8 червня внаслідок ворожого обстрілу поранена 55-річна жінка.
▪️с. Хотімля. 8 червня близько 15.45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома КАБами пошкоджено ліцей, приватні будинки, магазин. Загинув 41-річний чоловік. Поранені 43 та 35-річні жінки.
▪️с. Лосівка. 8 червня близько 16:00 військовими рф завдано удар керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж, господарські споруди.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владимир Тимошко, головні новини, загиблий, Нацполиция, новини, поранений, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 09:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".