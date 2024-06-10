Месяц с возобновления наступления РФ на север Харьковщины: Синегубов — о боях
Спустя месяц после возобновления наступления на север Харьковщины военные РФ активных наступательных действий не проводят, сейчас враг перегруппировывается и подтягивает резервы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Боевые столкновения там происходят, просто не той интенсивности. По Волчанску идут бои. Наши воины пытаются занять более выгодное тактическое положение для того, чтобы провести определенные, уже со своей стороны, активные действия. По Купянскому направлению происходят штурмовые действия. Сейчас ведутся активные мероприятия в пяти населенных пунктах Купянского направления. Воины стоят на своих позициях, ведут активную оборону. Потерь позиций за последние сутки там не допущено… Принимаются меры по не только противодействию и сдерживанию врага, но и по вытеснению его за пределы территории Харьковской области», — сказал Синегубов.
Он констатировал, что обстрелов Харькова из С-300 действительно стало меньше, однако опасность вражеских авиаударов остается.
Видео: ХОВА
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, синегубов, Харьков, Харьковское направление, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 23:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя месяц после возобновления наступления на север Харьковщины военные РФ активных наступательных действий не проводят, сейчас враг перегруппировывается и подтягивает резервы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".