Місяць із відновлення наступу РФ на північ Харківщини: Синєгубов про cитуацію
За місяць після відновлення наступу на північ Харківщини військові РФ активних наступальних дій не проводять, зараз ворог перегруповується та підтягує резерви, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Бойові зіткнення там відбуваються, просто не тієї інтенсивності. По Вовчанську точаться бої. Наші воїни намагаються зайняти більш вигідне тактичне положення для того, щоб провести певні, вже зі свого боку, активні дії. По Куп’янському напрямку відбуваються штурмові дії. Наразі ведуться активні заходи у п’яти населених пунктах Куп’янського напрямку. Воїни стоять на своїх позиціях, ведуть активну оборону. Втрат позицій за останню добу там не допущено… Вживаються заходи щодо не лише протидії та стримування ворога, а й щодо витіснення його за межі території Харківської області”, – сказав Синєгубов.
Він констатував, що обстрілів Харкова з С-300 справді поменшало, проте небезпека ворожих авіаударів залишається.
Відео: ХОВА
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, сінєгубов, Харків, Харьковское направление, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 23:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За місяць після відновлення наступу на північ Харківщини військові РФ активних наступальних дій не проводять, зараз ворог перегруповується та підтягує резерви, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".