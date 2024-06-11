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В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков

Погода 14:43   11.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 12 июня.

«Днем 12 июня по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 12 июня.".