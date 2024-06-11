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У Харкові та області очікуються грози: попередження синоптиків

Погода 14:43   11.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області очікуються грози: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 12 червня.

«Вдень 12 червня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 12 червня.".