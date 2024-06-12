Ночью россияне восемь раз ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.
«Пос. Казачья Лопань. 12 июня около 01:00 произошло восемь попаданий вражеских боеприпасов на территории населенного пункта. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме на площади 90 м кв. Повреждены частные домовладения», — проинформировал Тимошко.
По его данным, два населенных пункта области 11 июня атаковали ракетами Х-38.
«С. Канцедаловка. 11 июня военные рф нанесли по населенному пункту авиаудары ракетой Х-38, четырьмя КАБ-250. Без пострадавших. Пос. Купянск-Узловой. 11 июня в 07:00 во время вражеского ракетного обстрела Х-38 поврежден инфраструктурный объект», — отметил начальник ГУНП.
На село Веселое россияне сбросили ФАБ. По Кутьковке ударили из РСЗО «Град», там ранение получила женщина. FPV-дроны атаковали Волчанск (пострадал гражданский мужчина, поврежден частный автомобиль) и Ольховатку (там загорелся сухостой).
Читайте также: ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова
Также под обстрелами были: Песчаное («прилеты» были на территории садового общества, загорелся дачный дом); Бугаевку (возник пожар в частном домовладении, а за территорией населенного пункта загорелся сухостой) и Металловку (повреждены жилые дома, загорелись сухая трава и лесная подстилка).
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Казачья Лопань, новости Харькова, обстрелы, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью россияне восемь раз ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки".