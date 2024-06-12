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Ночью россияне восемь раз ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине

Происшествия 07:51   12.06.2024
Оксана Горун
Ночью россияне восемь раз ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки.

«Пос. Казачья Лопань. 12 июня около 01:00 произошло восемь попаданий вражеских боеприпасов на территории населенного пункта. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме на площади 90 м кв. Повреждены частные домовладения», — проинформировал Тимошко.

По его данным, два населенных пункта области 11 июня атаковали ракетами Х-38.

«С. Канцедаловка. 11 июня военные рф нанесли по населенному пункту авиаудары ракетой Х-38, четырьмя КАБ-250. Без пострадавших. Пос. Купянск-Узловой. 11 июня в 07:00 во время вражеского ракетного обстрела Х-38 поврежден инфраструктурный объект», — отметил начальник ГУНП.

На село Веселое россияне сбросили ФАБ. По Кутьковке ударили из РСЗО «Град», там ранение получила женщина. FPV-дроны атаковали Волчанск (пострадал гражданский мужчина, поврежден частный автомобиль) и Ольховатку (там загорелся сухостой).

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Также под обстрелами были: Песчаное («прилеты» были на территории садового общества, загорелся дачный дом); Бугаевку (возник пожар в частном домовладении, а за территорией населенного пункта загорелся сухостой) и Металловку (повреждены жилые дома, загорелись сухая трава и лесная подстилка).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки".