Вночі росіяни вісім разів ударили по Козачій Лопані на Харківщині
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу.
“С. Козача Лопань. 12 червня близько 01:00 сталося 8 влучань ворожих боєприпасів на території населеного пункту. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку на площі 90 м кв. Пошкоджені приватні домоволодіння”, – поінформував Тимошко.
За його даними, два населені пункти області 11 червня атакували ракетами Х-38.
“С. Канцедалівка. 11 червня військові рф завдали по населеному пункту авіаудари ракетою Х-38, чотирма КАБ-250. Без постраждалих. Пос. Куп’янськ-Вузловий. 11 червня о 07:00 під час ворожого ракетного обстрілу Х-38 пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – зазначив начальник ГУНП.
На село Веселе росіяни скинули ФАБ. По Кутьківці вдарили із РСЗВ “Град”, там поранення отримала жінка. FPV-дрони атакували Вовчанськ (постраждав цивільний чоловік, пошкоджено приватний автомобіль) та Вільхуватку (там спалахнув сухостій).
Читайте також: ISW: ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі від Харкова
Також під обстрілами були: Піщане (“прильоти” були на території садового товариства, спалахнув дачний будинок); Бугаївку (виникла пожежа у приватному домоволодінні, а за територією населеного пункту загорівся сухостій) та Металівку (пошкоджені житлові будинки, спалахнули суха трава та лісова підстилка).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Казачья Лопань, новини Харкова, обстріли, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі росіяни вісім разів ударили по Козачій Лопані на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу".