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Вночі росіяни вісім разів ударили по Козачій Лопані на Харківщині

Події 07:51   12.06.2024
Оксана Горун
Вночі росіяни вісім разів ударили по Козачій Лопані на Харківщині

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу.

“С. Козача Лопань. 12 червня близько 01:00 сталося 8 влучань ворожих боєприпасів на території населеного пункту. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку на площі 90 м кв. Пошкоджені приватні домоволодіння”, – поінформував Тимошко.

За його даними, два населені пункти області 11 червня атакували ракетами Х-38.

“С. Канцедалівка. 11 червня військові рф завдали по населеному пункту авіаудари ракетою Х-38, чотирма КАБ-250. Без постраждалих. Пос. Куп’янськ-Вузловий. 11 червня о 07:00 під час ворожого ракетного обстрілу Х-38 пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – зазначив начальник ГУНП.

На село Веселе росіяни скинули ФАБ. По Кутьківці вдарили із РСЗВ “Град”, там поранення отримала жінка. FPV-дрони атакували Вовчанськ (постраждав цивільний чоловік, пошкоджено приватний автомобіль) та Вільхуватку (там спалахнув сухостій).

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Також під обстрілами були: Піщане (“прильоти” були на території садового товариства, спалахнув дачний будинок); Бугаївку (виникла пожежа у приватному домоволодінні, а за територією населеного пункту загорівся сухостій) та Металівку (пошкоджені житлові будинки, спалахнули суха трава та лісова підстилка).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу".