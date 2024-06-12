Сырский: На Харьковском направлении враг пытается создать «пояс безопасности»
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился информацией о ситуации на фронте по итогам нескольких дней работы в воинских частях, которые держат оборону.
Оценивая в целом ситуацию на Востоке Украины, Сырский отметил: «Противник продолжает ведение активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад. Жесткие бои в этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и на протяжении этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед».
Он прокомментировал и ситуацию на Харьковском направлении и в Волчанске.
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«На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый пояс безопасности. В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений», — отметил Главком ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился информацией о ситуации на фронте по итогам нескольких дней работы в воинских частях, которые держат оборону".