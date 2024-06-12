Сирський: На Харківському напрямку ворог намагається створити “пояс безпеки”

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився інформацією щодо ситуації на фронті за підсумками кількох днів роботи у військових частинах, які тримають оборону.

Оцінюючи в цілому ситуацію на Сході України, Сирський зазначив: “Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед”.

Він прокоментував і ситуацію на Харківському напрямку та у Вовчанську.

“На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий “пояс безпеки”. У Вовчанську противник загруз, попри залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків”, – зазначив Головком. ЗСУ.