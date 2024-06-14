Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела — полиция

Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о вражеских обстрелах на Харьковщине за сутки.

По данным Тимошко около 02:30 ночи 14 июня армия РФ обстреляла село Глушковка.

«В результате вражеских обстрелов произошел пожар в жилых домах. Информация о потерпевших не поступала», — уточнил начальник ГУНП в Харьковской области.

В течение суток в Купянске российские БПЛА повредили служебное авто полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе и жилые дома.

«Осколочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских», — сообщил Тимошко.

В селе Бугаевка около 17:00 13 июня из-за удара УМПБ Д-30 ранение получил 75-летний мужчина. Теми же УМПБ д-30 били по Купянску-Узловому, Старому Салтову и Черкасским Тишкам (во всех случаях повреждены частные дома). Ракета Х-38 утром 13 июня прилетела по Куриловке, повредив дома. Разрушения из-за обстрелов есть также в Хотомле и Митрофановке. В этих случаях обошлось без пострадавших.