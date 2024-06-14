Live
  • Пт 14.06.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела — полиция

Происшествия 08:27   14.06.2024
Оксана Горун
Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела — полиция

Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о вражеских обстрелах на Харьковщине за сутки.

По данным Тимошко около 02:30 ночи 14 июня армия РФ обстреляла село Глушковка.

«В результате вражеских обстрелов произошел пожар в жилых домах. Информация о потерпевших не поступала», — уточнил начальник ГУНП в Харьковской области.

В течение суток в Купянске российские БПЛА повредили служебное авто полиции, городской рейсовый автобус, частный автомобиль, помещение кафе и жилые дома.

«Осколочные ранения получил 60-летний мужчина и двое полицейских», — сообщил Тимошко.

Читайте также: Главные новости 14 июня: ночью Украину атаковали ракеты и «шахеды»

В селе Бугаевка около 17:00 13 июня из-за удара УМПБ Д-30 ранение получил 75-летний мужчина. Теми же УМПБ д-30 били по Купянску-Узловому, Старому Салтову и Черкасским Тишкам (во всех случаях повреждены частные дома). Ракета Х-38 утром 13 июня прилетела по Куриловке, повредив дома. Разрушения из-за обстрелов есть также в Хотомле и Митрофановке. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
14.06.2024, 09:26
Главные новости Харькова 14.06: взрывы, ночью по области била авиация
Главные новости Харькова 14.06: взрывы, ночью по области била авиация
14.06.2024, 09:30
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
14.06.2024, 08:36
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
14.06.2024, 06:00
ISW: ВСУ к северу от Харькова вернули утраченные позиции
ISW: ВСУ к северу от Харькова вернули утраченные позиции
14.06.2024, 07:30
Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов
Четыре пожара возникли на Харьковщине из-за обстрелов
14.06.2024, 09:37

Новости по теме:

09:30
Главные новости Харькова 14.06: взрывы, ночью по области била авиация
09:26
Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
08:36
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
08:27
Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела — полиция
08:16
Газ отключат в части населенных пунктов Харьковщины

Вы читали новость: «Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о вражеских обстрелах на Харьковщине за сутки".