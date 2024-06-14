Главные новости 14 июня: ночью Украину атаковали ракеты и «шахеды»
Основные новости дня — в хронике МГ «Объектив».
07:55
Ночью над Украиной сбили все «шахеды» и половину ракет
«Всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Враг атаковал десятью крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, тремя баллистическими «Искандерами-М», одним «Кинжалом» и 17 «шахедами».
«В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели: семь крылатых ракет Х-101/Х-555; 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», — сообщил Николай Олещук.
07:00
Ночью Украина подверглась массированной ракетной атаке и налету «шахедов»
Ночью враг атаковал Украину ракетами и «шахедами». О «шахедах» Воздушные силы ВСУ первый раз предупредили в 22:42. На Харьковщине тревога была актуальна с 21:19. Группы беспилотников с Юга двигались в центр страны. В 23:30 ВС ВСУ проинформировали о взлете четырех стратегических ракетоносцев — Ту22 М3 в районе российского Тамбова.
Следом — еще о пяти бортах из Оленегорска.
В 23:37 группа «шахедов» появилась и на Харьковщине — транзитом в Днепропетровскую область.
И Полтавщины.
В 00:30 ВС ВСУ сообщили: первая (пролетавшая над Харьковщиной) и третья группы БПЛА «прекратили свое существование».
В 00:45 враг стал запускать КАБы в сторону Харьковской области.
«Шахеды» тем временем пролетели центр Украины — в сторону Староконстантинова. А в 03:00 Воздушные силы предупредили о пусках первых ракет — через Сумскую область на Запад. Следующая группа появилась в Черниговской области. Ракеты также двигались через центр в сторону западных регионов Украины. Их целью также оказался Староконстантинов.
Следом об опасности предупреждали Каменец-Подольский, Золочев (Львовской области), Коломыю, Хмельницкий.
Отбой для Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громад) объявили под утро — в 04:44. Но в 05:56 воздушную тревогу возобновили. Причиной стал взлет самолетов МиГ. В 06:04 ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Киевщине. Позже уточнили — вероятно «Кинжал».
По информации пабликов, в течение ночи «прилет» был в Запорожье, в городе возникли перебои с электричеством. Также громко утром было в Киевской и Хмельницкой областях. Работу ПВО слышали в различных регионах страны.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости дня — в хронике МГ «Объектив»".