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Главные новости 14 июня: ночью Украину атаковали ракеты и «шахеды»

Происшествия 07:55   14.06.2024
Оксана Горун
Главные новости 14 июня: ночью Украину атаковали ракеты и «шахеды» Фото: Вадим Беликов

Основные новости дня — в хронике МГ «Объектив».

07:55

Ночью над Украиной сбили все «шахеды» и половину ракет

«Всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА», — сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Враг атаковал десятью крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, тремя баллистическими «Искандерами-М», одним «Кинжалом» и 17 «шахедами».

«В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели: семь крылатых ракет Х-101/Х-555; 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», — сообщил Николай Олещук.

07:00

Ночью Украина подверглась массированной ракетной атаке и налету «шахедов»

Ночью враг атаковал Украину ракетами и  «шахедами». О «шахедах» Воздушные силы ВСУ первый раз предупредили в 22:42. На Харьковщине тревога была актуальна с 21:19. Группы беспилотников с Юга двигались в центр страны. В 23:30 ВС ВСУ проинформировали о взлете четырех стратегических ракетоносцев — Ту22 М3 в районе российского Тамбова.

Следом — еще о пяти бортах из Оленегорска.

В 23:37 группа «шахедов» появилась и на Харьковщине — транзитом в Днепропетровскую область.

И Полтавщины.

В 00:30 ВС ВСУ сообщили: первая (пролетавшая над Харьковщиной) и третья группы БПЛА «прекратили свое существование».

В 00:45 враг стал запускать КАБы в сторону Харьковской области.

«Шахеды» тем временем пролетели центр Украины — в сторону Староконстантинова. А в 03:00 Воздушные силы предупредили о пусках первых ракет — через Сумскую область на Запад. Следующая группа появилась в Черниговской области. Ракеты также двигались через центр в сторону западных регионов Украины. Их целью также оказался Староконстантинов.

Следом об опасности предупреждали Каменец-Подольский, Золочев (Львовской области), Коломыю, Хмельницкий.

Отбой для Харьковской области (кроме Волчанской и Липецкой громад) объявили под утро — в 04:44. Но в 05:56 воздушную тревогу возобновили. Причиной стал взлет самолетов МиГ. В 06:04 ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Киевщине. Позже уточнили — вероятно «Кинжал».

По информации пабликов, в течение ночи «прилет» был в Запорожье, в городе возникли перебои с электричеством. Также громко утром было в Киевской и Хмельницкой областях. Работу ПВО слышали в различных регионах страны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 07:55;

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