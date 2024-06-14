Удары КАБ и НАР, отбиты атаки на Харьковском направлении: данные ГШ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удары пятью КАБами по Волчанску с направления российского города Шебекино, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
На Харьковском направлении отбиты две атаки оккупантов – в районах Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, КАБ, направление, НАР, удары, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удары пятью КАБами по Волчанску с направления российского города Шебекино, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".