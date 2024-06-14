Удары КАБ и НАР, отбиты атаки на Харьковском направлении: данные ГШ на 13:00

Оккупанты со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удары пятью КАБами по Волчанску с направления российского города Шебекино, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Харьковском направлении отбиты две атаки оккупантов – в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.