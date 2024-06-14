Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, КАБ, направлення, НАР, удары, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".