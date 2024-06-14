Live
  • Пт 14.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00

Суспільство 13:38   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.

Читайте також: Досить важка ситуація з озброєнням – спікер 3-ї ОШБр про Харківський напрямок

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка
Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка
14.06.2024, 14:10
Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00
Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00
14.06.2024, 13:38
Головні новини Харкова 14 червня: ухилянти в зерновозі, заборонили купатися
Головні новини Харкова 14 червня: ухилянти в зерновозі, заборонили купатися
14.06.2024, 13:41
Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)
Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)
14.06.2024, 13:16
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
14.06.2024, 12:40
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
14.06.2024, 06:00

Новини за темою:

14:09
РФ закидає Харківщину КАБами і атакує на Куп’янському напрямку – ГШ на 13:00
14:43
Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ
13:47
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
15:57
Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00
11:29
ГШ: на Харківському напрямку ворог перегруповується, на Куп’янському – атакує

Ви читали новину: «Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".