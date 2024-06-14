Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00

Окупанти зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку російського міста Шебекіно, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Наразі, на Харківському напрямку відбито дві атаки окупантів – в районах Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники вдарили некерованими авіаційними ракетами у бік Глушківки.