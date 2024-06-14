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Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)

Происшествия 08:36   14.06.2024
Оксана Горун
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)

Армия РФ ночью била по прифронтовым населенным пунктам в Купянском районе.

«Ночью враг нанес авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины. Произошли разрушения и пожары в жилом секторе пос. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело три жилых дома и легковой автомобиль, общей площадью около 200 кв. м», — сообщила утром 14 июня пресс-служба ГСЧС.

авиаудары по Харьковской области ночью 14 июня 2024 2

Предварительно обошлось без пострадавших.

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авиаудары по Харьковской области ночью 14 июня 2024

авиаудары по Харьковской области ночью 14 июня 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 08:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью била по прифронтовым населенным пунктам в Купянском районе".