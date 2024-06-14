Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
Армия РФ ночью била по прифронтовым населенным пунктам в Купянском районе.
«Ночью враг нанес авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины. Произошли разрушения и пожары в жилом секторе пос. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело три жилых дома и легковой автомобиль, общей площадью около 200 кв. м», — сообщила утром 14 июня пресс-служба ГСЧС.
Предварительно обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью била по прифронтовым населенным пунктам в Купянском районе".