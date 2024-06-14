Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)

Армия РФ ночью била по прифронтовым населенным пунктам в Купянском районе.

«Ночью враг нанес авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины. Произошли разрушения и пожары в жилом секторе пос. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело три жилых дома и легковой автомобиль, общей площадью около 200 кв. м», — сообщила утром 14 июня пресс-служба ГСЧС.

Предварительно обошлось без пострадавших.