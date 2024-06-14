Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині – ДСНС про наслідки (фото)

Армія РФ вночі била по прифронтових населених пунктах у Куп’янському районі.

“Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктам Харківщини. Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп’янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп’янського району. За різними адресами горіло три житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею близько 200 кв. м”, — повідомила вранці 14 червня пресслужба ДСНС.

Попередньо обійшлося без постраждалих.