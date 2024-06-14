Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині – ДСНС про наслідки (фото)
Армія РФ вночі била по прифронтових населених пунктах у Куп’янському районі.
“Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктам Харківщини. Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп’янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп’янського району. За різними адресами горіло три житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею близько 200 кв. м”, — повідомила вранці 14 червня пресслужба ДСНС.
Попередньо обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі била по прифронтових населених пунктах у Куп’янському районі".