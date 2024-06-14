Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція

Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про ворожі обстріли на Харківщині за добу.

За даними Тимошка, близько 2:30 ночі 14 червня армія РФ обстріляла село Глушківка.

“Внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в житлових будинках. Інформація про потерпілих не надходила”, – уточнив начальник ГУНП у Харківській області.

Протягом доби у Куп’янську російські БПЛА пошкодили службове авто поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе та житлові будинки.

“Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських”, – повідомив Тимошко.

У селі Бугаївка близько 17:00 13 червня через удар УМПБ Д-30 поранення отримав 75-річний чоловік. Тими ж УМПБ д-30 били по Куп’янську-Вузловому, Старому Салтову та Черкаських Тишках (у всіх випадках пошкоджені приватні будинки). Ракета Х-38 вранці 13 червня прилетіла по Курилівці, пошкодивши будинки. Руйнування через обстріли є також у Хотімлі та Митрофанівці. У цих випадках обійшлося без постраждалих.