Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про ворожі обстріли на Харківщині за добу.
За даними Тимошка, близько 2:30 ночі 14 червня армія РФ обстріляла село Глушківка.
“Внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в житлових будинках. Інформація про потерпілих не надходила”, – уточнив начальник ГУНП у Харківській області.
Протягом доби у Куп’янську російські БПЛА пошкодили службове авто поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе та житлові будинки.
“Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських”, – повідомив Тимошко.
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У селі Бугаївка близько 17:00 13 червня через удар УМПБ Д-30 поранення отримав 75-річний чоловік. Тими ж УМПБ д-30 били по Куп’янську-Вузловому, Старому Салтову та Черкаських Тишках (у всіх випадках пошкоджені приватні будинки). Ракета Х-38 вранці 13 червня прилетіла по Курилівці, пошкодивши будинки. Руйнування через обстріли є також у Хотімлі та Митрофанівці. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про ворожі обстріли на Харківщині за добу".