Головні новини 14 червня: вночі Україну атакували ракети та “шахеди”

Основні новини дня – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:55

Вночі над Україною збили всі “шахеди” та половину ракет

” Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА”, – повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ворог атакував десятьма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, трьома балістичними “Іскандерами-М”, одним “Кинджалом” та 17 “шахедами”.

“У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: сім крилатих ракет Х-101/Х-555; 17 ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, – повідомив Микола Олещук.

07:00

Вночі Україна зазнала масованої ракетної атаки та нальоту “шахедів”

Вночі ворог атакував Україну ракетами та “шахедами”. Про “шахеди” Повітряні сили ЗСУ вперше попередили о 22:42. На Харківщині тривога була актуальною з 21:19. Групи безпілотників із Півдня рухалися до центру країни. О 23:30 ПС ЗСУ поінформували про зліт чотирьох стратегічних ракетоносців – Ту-22 М3 в районі російського Тамбова.

Слідом – ще про п’ять бортів з Оленегорська.

О 23:37 група “шахедів” з’явилася на Харківщині – транзитом до Дніпропетровської області.

І Полтавщини.

О 00:30 ПС ЗСУ повідомили: перша (що пролітала над Харківщиною) та третя група БПЛА “припинили своє існування”.

О 00:45 ворог почав запускати КАБи у бік Харківської області.

“Шахеди” тим часом пролетіли центр України – у бік Старокостянтинова. А о 03:00 Повітряні сили попередили про пуски перших ракет через Сумську область на Захід. Наступна група з’явилась у Чернігівській області. Ракети також рухалися через центр у бік західних регіонів України. Їхньою ціллю також виявився Старокостянтинів.

Слідом про небезпеку попереджали Кам’янець-Подільський, Золочів (Львівської області), Коломию, Хмельницький.

Відбій для Харківської області (крім Вовчанської та Липецької громад) оголосили під ранок – о 04:44. Але о 05:56 повітряну тривогу відновили. Причиною став зліт літаків МіГ. О 06:04 ПС ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Київщині. Пізніше уточнили – ймовірно, “Кинджал”.

За інформацією пабліків, протягом ночі “приліт” був у Запоріжжі, у місті виникли перебої з електрикою. Також гучно вранці було в Київській та Хмельницькій областях. Роботу ППО чули в різних регіонах країни.