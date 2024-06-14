ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджені кадрами з геолокацією успіхи Сил оборони в районі Глибокого.
“Українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на північ від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що тривають, на півночі Харківської області 13 червня. На геолокованих кадрах, що опубліковані 13 червня, видно, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж вітрозахисної смуги на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова). Російські військові блогери стверджують, що українські сили контратакують у районі Глибокого, а один військовий блогер наголосив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських сил у цьому районі”, – поінформував Інститут вивчення війни.
Російські джерела також заявляли про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, при цьому так звані “військкори” стверджували, що їхня окупаційна армія просунулась у районі Вовчанська.
“Як російські, так і українські джерела припускають, що російські війська ввели резерви в північну частину Харківської області, хоча розмір цих резервних формувань залишається незрозумілим. Російське джерело заявило, що підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Росії (Тихоокеанський флот) діють поблизу Вовчанська, однак ISW зовсім недавно відзначив, що підрозділи 155-ї бригади морської піхоти вели бої в районі Мар’їнки (на захід від Донецька) 3 червня. Якщо це правда, то поява елементів 155-ї бригади морської піхоти в районі Вовчанська може свідчити про передислокацію з Донецького напрямку на Харківський із метою посилення російського угрупування в Харківській області”, – зазначили аналітики.
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На Куп’янському напрямку ЗС РФ продовжують штурмувати. Є інформація про бої в районі Синьківки та Петропавлівки, а також Піщаного, Стельмахівки, М’ясожарівки, Берестового та Іванівки.
“ISW не виявив візуальних свідчень недавнього просування Росії в цьому районі”, – прокоментували в ISW.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, глубокое, купянское напавление, Харьковское направление;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджені кадрами з геолокацією успіхи Сил оборони в районі Глибокого".