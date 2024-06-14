Live
  • Пт 14.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції

Події 07:30   14.06.2024
Оксана Горун
ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції Фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджені кадрами з геолокацією успіхи Сил оборони в районі Глибокого.

“Українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на північ від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що тривають, на півночі Харківської області 13 червня. На геолокованих кадрах, що опубліковані 13 червня, видно, як українські сили проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж вітрозахисної смуги на південний схід від Глибокого (на північ від Харкова). Російські військові блогери стверджують, що українські сили контратакують у районі Глибокого, а один військовий блогер наголосив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для російських сил у цьому районі”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Російські джерела також заявляли про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, при цьому так звані “військкори” стверджували, що їхня окупаційна армія просунулась у районі Вовчанська.

“Як російські, так і українські джерела припускають, що російські війська ввели резерви в північну частину Харківської області, хоча розмір цих резервних формувань залишається незрозумілим. Російське джерело заявило, що підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Росії (Тихоокеанський флот) діють поблизу Вовчанська, однак ISW зовсім недавно відзначив, що підрозділи 155-ї бригади морської піхоти вели бої в районі Мар’їнки (на захід від Донецька) 3 червня. Якщо це правда, то поява елементів 155-ї бригади морської піхоти в районі Вовчанська може свідчити про передислокацію з Донецького напрямку на Харківський із метою посилення російського угрупування в Харківській області”, – зазначили аналітики.

Читайте також: Головні новини 14 червня: вночі Україну атакували ракети та “шахеди”

На Куп’янському напрямку ЗС РФ продовжують штурмувати. Є інформація про бої в районі Синьківки та Петропавлівки, а також Піщаного, Стельмахівки, М’ясожарівки, Берестового та Іванівки.

“ISW не виявив візуальних свідчень недавнього просування Росії в цьому районі”, – прокоментували в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США
14.06.2024, 07:50
ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції
ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції
14.06.2024, 07:30
Головні новини 14 червня: вночі Україну атакували ракети та “шахеди”
Головні новини 14 червня: вночі Україну атакували ракети та “шахеди”
14.06.2024, 07:55
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
14.06.2024, 06:00
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
Модифіковану бомбу вилучили з приватного сектору у Харкові
13.06.2024, 22:28

Новини за темою:

09:10
Українські сили б’ють ППО РФ, у тому числі в Бєлгороді, очікуючи на F-16 – ISW
07:30
ISW: ЗС РФ незначно просунулися у Вовчанську, ЗСУ контратакують біля Липців
07:31
ISW: ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі від Харкова
07:59
ЗС РФ переміщують ППО з Криму до Бєлгородської області – АТЕШ
07:36
ISW: Українські сили продовжили контратаки на півночі від Харкова

Ви читали новину: «ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 07:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підтверджені кадрами з геолокацією успіхи Сил оборони в районі Глибокого".