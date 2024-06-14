ISW: ВСУ к северу от Харькова вернули утраченные позиции
Институт изучения войны (ISW) сообщил о подтвержденных кадрами с геолокацией успехах Сил обороны в районе Глубокого.
«Украинские силы недавно вернули утраченные позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области 13 июня. На геолоцированных кадрах, опубликованных 13 июня, видно, как украинские силы проводят контратаку и захватывают позиции вдоль ветрозащитной полосы к юго-востоку от Глубокого (к северу от Харькова). Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы контратакуют в районе Глубокого, а один военный блогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для российских сил в этом районе», — проинформировал Институт изучения войны.
Российские источники также заявляли об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, при этом так называемые «военкоры» утверждали, что их оккупационная армия продвинулась в районе Волчанска.
«Как российские, так и украинские источники предполагают, что российские войска ввели резервы на северную часть Харьковской области, хотя размер этих резервных формирований остается неясным. Российский источник заявил, что подразделения 155-й бригады морской пехоты России (Тихоокеанский флот) действуют вблизи Волчанска, однако ISW совсем недавно заметил, что подразделения 155-й бригады морской пехоты вели бои в районе Марьинки (к западу от Донецка) 3 июня. Если это правда, то появление элементов 155-й бригады морской пехоты в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации с Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки в Харьковской области», — отметили аналитики.
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На Купянском направлении ВС РФ продолжают штурмовать. Есть информация о боях в районе Синьковки и Петропавловки, а также Песчаного, Стельмаховки, Мясожаровки, Берестово и Ивановки.
«ISW не обнаружил визуальных свидетельств недавнего продвижения России в этом районе», — прокомментировали в ISW.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, глубокое, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о подтвержденных кадрами с геолокацией успехах Сил обороны в районе Глубокого".