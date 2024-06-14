Окупанти атакують у районі Вовчанська – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 14 червня повідомив про ситуацію на фронті в районі Вовчанська та Куп’янська.

“На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено три артилерійські системи та п’ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами”, – відзначили в Генштабі.

Бої йдуть і на Куп’янському напрямку – там відбивають атаки в районах Петропавлівки та Піщаного.