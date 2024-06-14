Окупанти атакують у районі Вовчанська – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 14 червня повідомив про ситуацію на фронті в районі Вовчанська та Куп’янська.
“На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 72 особи живої сили, 30 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено три артилерійські системи та п’ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів ворога та два склади з боєприпасами”, – відзначили в Генштабі.
Бої йдуть і на Куп’янському напрямку – там відбивають атаки в районах Петропавлівки та Піщаного.
Читайте також: Ухилянти з Харківщини прикинулися зерном, щоб перетнути кордон (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Окупанти атакують у районі Вовчанська – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00 14 червня повідомив про ситуацію на фронті в районі Вовчанська та Куп’янська".