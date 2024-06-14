Оккупанты атакуют в районе Волчанска — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 14 июня сообщил о ситуации на фронте в районе Волчанска и Купянска.

«На Харьковском направлении сейчас идет атака окупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них – безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражены 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами», — сообщили в Генштабе.

Бои идут и на Купянском направлении — там отбивают атаки в районах Петропавловки и Песчаного.