Оккупанты атакуют в районе Волчанска — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 14 июня сообщил о ситуации на фронте в районе Волчанска и Купянска.
«На Харьковском направлении сейчас идет атака окупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них – безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражены 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами», — сообщили в Генштабе.
Бои идут и на Купянском направлении — там отбивают атаки в районах Петропавловки и Песчаного.
Читайте также: Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Оккупанты атакуют в районе Волчанска — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 10:00 14 июня сообщил о ситуации на фронте в районе Волчанска и Купянска".