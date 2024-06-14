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Дрон РФ атакував Куп’янськ, поранені копи: поліція показала наслідки (фото)

Події 14:35   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Дрон РФ атакував Куп’янськ, поранені копи: поліція показала наслідки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок ворожого удару по місту Куп’янськ на Харківщині постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня близько 16:50 ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину. У той час по дорозі рухався службовий автомобіль поліції.

Через удар акубаротравми отримали двоє поліцейських Куп’янського райвідділу. Їх шпиталізували.

Також вибухову травму та уламкове поранення отримав перехожий – 60-річний чоловік. Постраждалий знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару по місту Куп’янськ на Харківщині постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських.".