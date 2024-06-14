Дрон РФ атакував Куп’янськ, поранені копи: поліція показала наслідки (фото)

Внаслідок ворожого удару по місту Куп’янськ на Харківщині постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня близько 16:50 ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину. У той час по дорозі рухався службовий автомобіль поліції.

Через удар акубаротравми отримали двоє поліцейських Куп’янського райвідділу. Їх шпиталізували.

Також вибухову травму та уламкове поранення отримав перехожий – 60-річний чоловік. Постраждалий знаходиться в лікарні в стані середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ.