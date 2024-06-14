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Дрон РФ атаковал Купянск, ранены копы: полиция показала последствия (фото)

Происшествия 14:35   14.06.2024
Виктория Яковенко
Дрон РФ атаковал Купянск, ранены копы: полиция показала последствия (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате вражеского удара по городу Купянск на Харьковщине пострадали гражданский мужчина и двое полицейских.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 июня около 16:50 вражеский FPV-дрон попал в проезжую часть в городе. В то время по дороге двигался служебный автомобиль полиции.

Из-за удара акубаротравмы получили двое полицейских Купянского райотдела. Их госпитализировали.

Также взрывную травму и обломочное ранение получил прохожий – 60-летний мужчина. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 14:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по городу Купянск на Харьковщине пострадали гражданский мужчина и двое полицейских.".