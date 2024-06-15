Дождь, гроза и шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июня

В воскресенье, 16 июня, в Харькове и области прогнозируют дождь, грозу и шквал.

В Харькове ночная температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, днем ​​– от +23 до +25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 15 до 20 тепла, днем ​​от 23 до 28 тепла.

Днем шквалы ветра, 15 – 20 м/с. По области местами может быть град.

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