Дощ, гроза та шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 16 червня

У неділю, 16 червня, у Харкові та області прогнозують дощ, грозу та шквал.

У Харкові нічна температура становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень – від +23 до +25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 15 до 20 тепла, вдень – від 23 до 28 тепла.

Вдень шквали вітру, 15 – 20 м/с. В області місцями може бути град.

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