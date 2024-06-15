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Дощ, гроза та шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 16 червня

Погода 20:41   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Дощ, гроза та шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 16 червня Фото: Василь Голосний

У неділю, 16 червня, у Харкові та області прогнозують дощ, грозу та шквал.

У Харкові нічна температура становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень – від +23 до +25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 15 до 20 тепла, вдень – від 23 до 28 тепла.

Вдень шквали вітру, 15 – 20 м/с. В області місцями може бути град.

Читайте також: Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 20:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 16 червня, у Харкові та області прогнозують дощ, грозу та шквал.".