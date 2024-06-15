Дощ, гроза та шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 16 червня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 16 червня, у Харкові та області прогнозують дощ, грозу та шквал.
У Харкові нічна температура становитиме від 17 до 19 градусів тепла, вдень – від +23 до +25, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 15 до 20 тепла, вдень – від 23 до 28 тепла.
Вдень шквали вітру, 15 – 20 м/с. В області місцями може бути град.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 20:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 16 червня, у Харкові та області прогнозують дощ, грозу та шквал.".