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Два дня троллейбусы будут ходить по измененному маршруту в Харькове

Общество 17:26   17.06.2024
Оксана Якушко
Два дня троллейбусы будут ходить по измененному маршруту в Харькове

18 и 19 июня с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Индустриальному и пр. Александровскому, на участке от ул. Ощепкова до ул. 12 апреля (в направлении ул. 12 апреля), сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с обрезкой деревьев вдоль контактной сети троллейбуса.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Байрона – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту;

№7: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Ощепкова– ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

Также будет ограничено движение транспорта по пр. Индустриальному, на участке от ул. Библика до пр. Героев Харькова (в направлении пр. Героев Харькова). Движение транспорта будет организовано свободной от выполнения работ полосой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 17:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 и 19 июня с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить по пр. Индустриальному и пр. Александровскому, на участке от ул. Ощепкова до ул. 12 апреля (в направлении ул. 12 апреля), сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".