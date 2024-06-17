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Два дні тролейбуси ходитимуть за зміненим маршрутом у Харкові

Суспільство 17:26   17.06.2024
Оксана Якушко
Два дні тролейбуси ходитимуть за зміненим маршрутом у Харкові

18 та 19 червня з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Індустріальному та пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Ощепкова до вул. 12 Квітня (в напрямку вул. 12 Квітня), повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано з обрізанням дерев уздовж контактної мережі тролейбуса.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Байрона – бул. Богдана Хмельницького – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;

№7: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

Також буде обмежений рух транспорту на пр. Індустріальному, на ділянці від вул. Біблика до пр. Героїв Харкова (в напрямку пр. Героїв Харкова). Рух транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 17:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 та 19 червня з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть на пр. Індустріальному та пр. Олександрівському, на ділянці від вул. Ощепкова до вул. 12 Квітня (в напрямку вул. 12 Квітня), повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".