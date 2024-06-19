В Харькове нет дефицита товаров – мэрия сообщила, сколько рынков не работают

В результате обстрелов РФ в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.

Временно не функционируют торговые площадки по улице Леся Сердюка (Северная Салтовка) и по улице Академика Вальтера (Пятихатки), сообщили в Харьковском горсовете.

По состоянию на 19 июня всего в городе работает 48 рынков и торговых площадок. Кроме того, на некоторых рынках функционируют заведения питания, предприятия бытового обслуживания населения, гостевые автостоянки.

«Благодаря развитию сферы торговли в городе отсутствует дефицит на все виды товаров», – отметили в мэрии.